شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمنى الشفاء لـ حسن شحاتة بعد إجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

حرص نادى الزمالك على نشر رسالة دعم للمعلم حسن شحاتة نجم الزمالك والمدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق، بعد إجرائه عملية جراحية فى أحد المستشفيات، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجئة وخضع لبعض الفحوصات الطبية، وكانت توصية الطبيب بضرورة إجراء جراحة فى أسرع وقت ومتابعة الحالة بعدها.

وجاءت رسالة الدعم كالتالى..



رسالة دعم حسن شحاتة

حسن شحاتة أنجح مدرب في تاريخ منتخب مصر

وحقق "المعلم" العديد من الإنجازات الفريدة والمميزة فى تاريخ الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً أو مدرباً، ومنحت الجماهير الزملكاوية لقب المعلم لحسن شحاتة بسبب أهدافه التى تمتاز بفن ومتعة، واشتهرت أهداف حسن شحاتة بالعبارة الشهيرة "يا شحاتة يا معلم خلى الشبكة تتكلم"، ليصبح لقب المعلم دائما وأبدا مع حسن شحاتة.

مشواره التدريبى

عمل شحاتة فى مجال التدريب فور اعتزاله اللعب، وكانت البداية مع ناشئى الزمالك دون 19 سنة، ثم اتجه لتدريب نادى الوصل الإماراتى فى عام 1986 ثم المريخ المصرى والشرطة العمانى والاتحاد السكندري، ونجح فى قيادة ثلاثة أندية مصرية هى أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدورى الممتاز من الدرجة الأدنى فى الفترة ما بين 1996 وإلى 2000.

وحقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام 2011.