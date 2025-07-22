شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسابق الزمن لصرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق اتحاد الكرة الزمن لصرف مستحقات الحكام المتأخرة عن الموسم الماضى قبل انطلاق الدورى الجديد، وتم مؤخراً صرف مستحقات الحكام عن شهري أبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويسعى اتحاد الكرة لإنهاء جميع المستحقات المتأخرة للحكام خلال الأيام المقبلة، بحيث ينطلق الموسم الجديد بلا أى متأخرات للحكام ما يساعدهم على التركيز فى الملعب.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري إبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا ال45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.

ويرغب رويز في منح الفرصة لمجموعة جديدة من الحكام الذين ظهروا بمستوى مميز خلال الموسم الماضي ومن بينهم مصطفى الشهدي وسيد منير وغيرهما.

ويأتي على رأس الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما ويستعدون للاعتزال، محمد عادل ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف وسامى هلهل.

وقرر الحكمان محمد الحنفي ومحمد الصباحي اعتزال التحكيم مؤخرا، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.