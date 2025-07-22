شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل معسكره بالعاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر مساء أمس، الإثنين، بعد الراحة التى حصلوا عليها من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

وديات الزمالك فى معسكر العاصمة

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

صفقات الزمالك

ونجح الزمالك فى إبرام العديد من الصفقات، على رأسها المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى السابق، شيكو بانزا لاعب أمادورا البرتغالى، عمرو ناصر وأحمد شريف لاعبا فاركو، بالاضافة إلى الفلسطينى ادم كايد .

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقات جديدة

ومن المنتظرإعلان الزمالك عن الصفقات الأخرى على رأسها أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى، ومحمد اسماعيل لاعب زد، بالاضافة إلى المغربى عبد الحميد معالى ، والفرنسى تيدى أوكو