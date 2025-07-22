شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز مصطفى شلبي فى البنك الأهلي بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز مصطفى شلبي الوافد الجديد إلى الفريق، قبل المشاركة فى اللقاءات الودية للفريق، المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية، حيث كان البنك الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية مساء الأحد الماضي أمام المقاولون العرب، وخسر خلالها بهدف نظيف.

والتحق مصطفى شلبي، الوافد الجديد إلى البنك الأهلي، بمعسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعدما وقع عقود انتقاله إلى ناديه الجديد لمدة 3 مواسم، بعد جلسة عقدها مع مسؤولي النادي، تم خلالها توقيع العقود والاتفاق على الأمور المادية، في صفقة كلفت خزينة البنك الأهلي 35 مليون جنيه.

وفي المقابل، نجح نادي الزمالك فى الحصول على توقيع أحد ربيع لاعب البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موافقة ناديه، والتحق أحمد ربيع بمعسكر الزمالك المقام حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد.

البنك الاهلى يخسر من المقاولون

خسر البنك الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، في المباراة الودية التي أقيمت بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي برنامجاً مكثفاً من التدريبات للاعبي الفريق، خلال معسكر الإسكندرية، المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

ويؤدي لاعبو البنك الأهلي تدريباتهم على فترتين، حيث يخوض اللاعبون تدريبات صباحية وأخرى مسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية في المرحلة الثانية من الإعداد والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 6 لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.