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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رمسة ملاعب 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيير

تتجه إدارة ألعاب جماعية، في أحد الأندية التي تنافس على الألقاب، لتغيير كامل للمحترفين الأجانب في الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، وتدعيمه بصفقات نوعية، في ظل السعي للحفاظ على إنجازات الموسم الماضي، والارتقاء بمستوى المنافسة في البطولات المختلفة بالموسم الجديد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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