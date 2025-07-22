شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الأهلى من بيع وسام أبو على إلى كولومبوس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

خرج النادي الأهلي بالعديد من المكاسب من جراء بيع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقي عرضا مغريا من جانب النادي الأمريكي للحصول على خدمات اللاعب.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 7.5 مليون دولار، بخلاف 2 مليون دولار حوافز إضافية و15% نسبة عائد بيع النادي الأمريكي للاعب في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية لدى القلعة الحمراء لإتمام إجراءات انتقال إلى كولومبوس الأمريكي.

وبالنظر إلى قيام الأهلي بشراء وسام أبو علي نظير 1.8 مليون دولار قبل عام ونصف، فإنه قد تمكن من تحقيق مكاسب مالية كبيرة نظير بيع اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار بخلاف الحوافز الإضافية والتنازل عن باقي مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

ويتقاضى الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الأهلى راتباً سنوياً قدره 4 ملايين دولار، ما يعادل 200 مليون جنيه مصري، من نادى كولومبوس الامريكى ، وفقاً للاتفاق الذى تم بين الطرفين فى الأيام الأخيرة.

وتلقى وسام، صاحب الـ26 عامًا، عرضًا من نادي كولومبوس الأمريكي، الذي أبدى استعداده لشراء عقد الدولي الفلسطيني، والذي يمتد لأربعة مواسم قادمة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024.

واستطاع اللاعب، صاحب الجنسية الفلسطينية الأصل، أن يشارك مع الأهلي في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل 38 هدفًا إلى جانب صناعة 10 أهداف.

وخرج وسام أبو علي مهاجم الفريق، من قائمة معسكر تونس بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم خضوع اللاعب للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبون مع العودة للتدريبات الاثنين الماضى، بجانب عدم إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته.