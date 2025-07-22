شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة وسام أبو على.. الأهلى يستبعد مصطفى محمد من قائمة المرشحين لتدعيم هجومه والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي استبعاد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من قائمة اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للفلسطيني وسام أبو علي والذي تم الاتفاق على انتقاله إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

وجاءت رغبة الأهلي في غلق ملف التفاوض مع مصطفى محمد وابتعاده من قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي، بسبب رغبة اللاعب في البقاء في أوروبا واستكمال رحلة الاحتراف الخارجي.

ويبحث الأهلي عن مهاجم لتدعيم صفوفه بعدما أصبحت أيام وسام أبو علي فى الفريق معدودة، بسبب رغبته في الرحيل للعب في الدوري الأمريكي، حيث ينافس نظيره بيراميدز على تدعيم هجومه، فبدأ التفكير فى ضم مصطفى محمد الذي أوشك هو الآخر على الرحيل من نادي نانت الفرنسي.

على صعيد متصل، كشف مصدر مقرب من المهاجم الدولي مصطفى محمد أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز حال قرر العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك فى ظل العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن مصطفى محمد يُقدر علاقته القوية بجماهير الزمالك، ناديه السابق، ولا يرغب فى خسارة حب واحترام الجماهير البيضاء له، وهو ما يجعله رافضًا لفكرة الانتقال إلى الأهلي رغم قوة العرض المُقدم من النادي الأحمر.

وأشار إلى أن العرض المالي المقدم من بيراميدز مغرٍ للغاية، ويُعد من العوامل الأساسية التي تدفع اللاعب للتفكير الجاد في خوض تجربة جديدة داخل مصر مع الفريق السماوي، خاصة مع رغبته في الحفاظ على صورته الإيجابية أمام جمهور الزمالك.

وخسر فريق نانت الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد أمام جانجون بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس السبت ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

أحرز أهداف المباراة كل من: مصطفى محمد بالدقيقة 37 لصالح فريق نانت من تمركز جيد داخل منطقة جزاء الخصم، بينما سجل أمادو سانيا، ومحمد أمين حميه، بالدقيقتين 33 و74 على التوالي.

وتواجد مصطفى محمد في التشكيل الرسمي للمباراة الودية، بعدما سجل لناديه هدفين في الودية الماضية ليصبح عدد أهداف الأناكوندا في المباريات التجريبية 3 أهداف حتى الآن.