شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلى لن يعانى تهديفيا بعد وسام.. وبناء بيراميدز تكلف 800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلى لن يعانى تهديفيا بعد رحيل وسام أبو على عن الفريق، وجون إدوارد ماشى كويس مع الزمالك والحكم عليه فى نهاية الموسم الجديد.

وقال أحمد حسن، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "الأهلى لن يعانى تهديفيا بعد رحيل وسام ابو على، النهاردة محمد شريف عاد وسجل هدفين، وكمان جراديشار يمتلك إمكانيات كبيرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب قادر على التسجيل فى أى وقت مثل تريزيجيه وأشرف بن شرقى وزيزو وحسين الشحات وطاهر محمد، وهناك مهاجم قادم فى الطريق".

وأضاف الصقر: "وسام أبو على هداف كبير ولاعب يمتلك قدرات كبيرة، ولكن الأهلى لن يعانى تهديفيا فى البطولات المقبلة مع رحيله إلى الدورى الأمريكى".

وتابع: "عندما ذهبت إلى الزمالك كان فيه لاعب يحاربنى، وأول مباراة لى مع الأبيض الجمهور نادى على الـ17 لاعبا ما عدا أنا، وهذا اللاعب خرج وقال هو فاكر إنهم هينادوا عليه".

واستطرد: "جون إدوارد ماشى كويس مع الزمالك وقافل على الفريق باستثناء خطأ أحمد أبو الفتوح الفردى من اللاعب، ولكن لن أحكم عليه حاليا ننتظر التجربة ونحكم عليه، وهو معاه كل الصلاحيات، مع العلم أن ميزانية الزمالك محدودة وهو يتحرك وفق هذه الميزانية وبيعمل فريق كويس قبل الموسم الجديد".

واختتم: "عندما عملنا فريق بيراميدز من 6 سنوات أو أكتر وصلنا إلى صرف 800 مليون جنيه، لأنك بتشترى لاعبين بالمرتبات لكى تنافس على البطولات، على عكس لما يكون عندك فريق وبتقويه".