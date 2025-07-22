شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات نظرية وتدريبات عملية لـ20 حكما فى اليوم الأول لمعسكر الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، الإثنين، المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، والسيد ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذي يشرف على المعسكر، وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

شارك في المعسكر اليوم 20 حكما "10 حكام ساحة و10 مساعدين"، وتم تقسيم اليوم الأول إلى فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، وشهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة مساء، وتضمنت تدريبات عملية للحكام في الملعب، حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

ويستمر المعسكر غدا الثلاثاء بنفس الوتيرة، على أن تنضم مجموعة جديدة من الحكام "10 حكام ساحة و10 مساعدين" يومى الأربعاء والخميس المقبلين للخضوع لنفس البرنامج.

وتبدأ المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـvar في الفترة من 26 حتى 30 يوليو، وتشهد إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

ويستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا الـ45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.