شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد: سيراميكا له وضعه الخاص بالدورى وعلى ماهر ساعدنى لمعرفته بإمكانياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب كريم نيدفيد لاعب فريق سيراميكا، عن سعادته بخطوة الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من النادي الأهلي.

وأكد كريم نيدفيد أن هذه الخطوة مهمة في مسيرته، مشيرًا إلى أنه فضّل الانضمام إلى سيراميكا على عدة أندية لوجود مقومات النجاح داخل المنظومة الخاصة بالنادي.

وأضاف أن وجود علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق أمر ساعده على اتخاذ القرار، خاصة أنه يعلم إمكانياته، لكنه في النهاية سعيد بالتواجد في نادي سيراميكا، خاصة أنه فريق له وضعه الخاص في الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن سيراميكا يحقق نتائج جيدة على مدار المواسم السابقة، وفاز بكأس عاصمة مصر 3 سنوات متتالية، وهو ما يؤكد مكانة هذا الفريق.

وكشف أنه تواصل مع سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية، وأكد له أن بيئة العمل داخل النادي تساعد على النجاح والمنافسة، وهو ما يبحث عنه أي لاعب.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لديه تطلعات كثيرة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، حيث يتمنى الحصول على مركز مؤهل لبطولة أفريقيا، والحفاظ على لقب كأس عاصمة مصر، وتحقيق نتائج جيدة في السوبر المصري بالوصول لنهائي البطولة.

وشارك كريم نيدفيد لاعب وسط نادى سيراميكا، فى مران الفريق اليوم الإثنين، لأول مرة بعد انتقاله بشكل نهائى من الأهلى فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق راية غدا فى ثالث مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن تشهد المباراة ظهور كريم نيدفيد فى المباراة الأولى بقميص سيراميكا.

وأعلن نادي سيراميكا عن التعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك: "رحبوا معنا بالدينامو كريم نيدڤيد.. فارس جديد في كتيبة محاربي سيراميكا".