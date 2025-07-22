شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يعتذر لجمهور الأهلى: النادى منحنى أفضل عام ونصف فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

حرص وسام أبو علي مهاجم الأهلي على التقدم باعتذار إلى إدارة النادي والجماهير، عن ما بدر منه في الأيام الماضية، والتمرد على ناديه ورفض المشاركة في التدريبات أو الخضوع للفحوصات الطبية والقياسات البدنية.

وقال وسام، في تصريحات نقلها حساب الأهلي الرسمي: "تردد كلام في الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا عن موقف رحيلي عن الأهلي، وأرغب في توضيح الأمور، وفي البداية أعتذر لجماهير الأهلي والإدارة واللاعبين ولأي شخص له مكان في قلبي على التصرف الذي قمت به، ولا أرغب غير الحب بيني وبين الجمهور والإدارة".

وأضاف: "تعرضت لضغوط أسرية في الفترة الماضية، وقمت بأمور لا أرغبها، ولا يوجد أي لاعب في الأهلي يفعل ذلك، وعلاقتي بالنادي من أول يوم جميلة للغاية، والنادي والجمهور هم من صنعوني، وكان سببا في قدوم عروض من أندية أخرى، وهو النادي الذي منحني أفضل عام ونصف في حياتي".

وتابع: "أود الاعتذار لإدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين لو فعلت شيئا غير جيد، ومشكور عن الفترة التي مررت بها في النادي وهي الفترة الأفضل في حياتي، ونحن في الأهلي كنا مع بعضنا، والجمهور كان يقف في ضهري ويدعمني، ولعبنا في كأس العالم للأندية وتألقت بفضل دعم الجمهور، والأهلي هو من جعلني من ضمن نجوم منتخب فلسطين، وشرف كبير أن أتمكن من تمثيل شعب فلسطين في هذه الظروف الصعبة".

واستطرد: "أرغب أن الجميع يسامحني على ما فعلته لأنني كنت مضغوطا عائليا ولم أكن أعرف كيف أتصرف، ولعبت للأهلي ومشكور وسعيد أنني أديت أحلى فترة في حياتي في الأهلي، وأي شخص يرغب في استغلال اسم وسام أبو علي للحديث عن الأهلي فأنا أرفضه ولا أقبل هذا التصرف، والأهلي ساعدني على الفوز بالبطولات وتحقيق لقب هداف الدوري".

وأردف: "أحلى فترة في حياتي قضيتها في مصر وأهلي عندما جاءوا إلى مصر كانوا سعداء بقدومهم إلى هنا، وأصبح لي أصدقاء كثيرين في مصر، وإحساس رائع خلال تواجدي في مصري، وهم أفضل عام ونصف في حياتي".

واختتم: "أحترم إدارة الأهلي والاتفاق على الرحيل تم أو لم يتم لا يهمني وهو توفيق من عند الله، وأحترم إدارة الأهلي ومراعاة الظروف التي أعيشها، وفي النهاية الموضوع بيد الله، وسعيد للغاية لقدومي إلى الأهلي، ولولا تواجدي في الأهلي لما كنت شاركت في كأس العالم للأندية، وأنا أعشق الأهلي وأشكر الإدارة والأهلي أفضل ناد لعبت فيه في حياتي، وشرف لأي لاعب أن يلعب للنادي الأهلي".