شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب موافقة ريبيرو على ضم كوكا لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، على إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، من أجل تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم أحمد حسن كوكا، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي أو مهاجم محلي آخر في ظل وجود صعوبات تواجه النادي في التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى.

ويخطط النادي الأهلي لضم أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديد العقد بعد نهاية الموسم القادم.

وتسبب اكتمال قائمة الأجانب في النادي الاهلي في تفكير مسئولي المارد الأحمر في التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي لخلافة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي اقترب من الرحيل للدوري الأمريكي.

وتضم بسبب قائمة الأجانب في الأهلي خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

أحمد حسن كوكا، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل يبدأ مشواره الاحترافي في سن صغير.

ويرى مسئولو الاهلي أن كوكا هو الحل الأمثل للخروج من أزمة رحيل وسام أبو علي، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء

وكان كوكا، قد انضم لصفوف لوهافر، في يناير الماضي، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية موسم 2024-2025.

وشارك كوكا، في 16 مباراة في الموسم الماضي مع لوهافر، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

وبدأ أحمد حسن كوكا - البالغ من العمر 32 عامًا - مشواره الكروي في صفوف ناشئي الأهلي، قبل أن يخوض احترافية في القارة الأوروبية مع أندية ريو آفي وسبورتنج براجا (البرتغال)، وأوليمبياكوس اليوناني وكونيا سبور وآلانيا سبور وبيندكسبور.