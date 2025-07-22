لاعبو الزمالك يعودون لمعسكر العاصمة الإدارية بعد انتهاء الراحة

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القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للانتظام فى معسكر العاصمة الإدارية، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، على أن يبدأ الفريق خوض تدريباته الجماعية بداية من غد الثلاثاء.

وكان الفريق قد اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح الأحد، قبل الحصول على راحة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

الزمالك يهزم الشمس 5 - 4

وفاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما السبت الماضى، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وعلي نوفل وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وهاني ياسر وأحمد حمدي وسيف جعفر وحازم أسامة وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثانية عشرة، قبل أن يتمكن الشمس من تسجيل هدفين في الدقيقتين 14 و16، ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود حمدي "الونش" بدلاً من حسام عبد المجيد الذي تعرض لإصابة بكدمة في الوجه.

وتوالت محاولات الزمالك للتعديل، إلا أن الشمس أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يتمكن أحمد حمدي من تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الشمس الهدف الرابع في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف برباعية مقابل هدفين.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بدلاً من محمد عواد وعلي نوفل ومصطفى الزناري وهاني ياسر وسيف الجزيري.

وتمكن أحمد شريف من تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 53، وتوالت محاولات الزمالك الهجومية من أجل التسجيل.

وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة وشيكو بانزا وناصر منسي بدلاً من سيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد حمدي.

ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن شيكو بانزا من تسجيل الهدف الخامس للأبيض في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بخماسية مقابل أربعة أهداف.

الزمالك يهزم رع 1 - 0

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره رع، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدى " الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسى.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذى سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبى الفريق للتسجيل.

وفى المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعى واللجوء للهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة فى المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولى شيكو بانزا فى الدقيقة 40 بداعى التسلل لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثانى دفع الجهاز الفنى للزمالك بمهدى سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثانى.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفنى للفريق بكل من، سيف الجزيرى وأحمد شريف وأحمد حمدى ومصطفى الزنارى وحسام عبد المجيد وعلى نوفل وهانى ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التى شاركت منذ بداية اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التى سنحت للفريق لينتهى اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.