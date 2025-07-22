شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يوجهان رسالة دعم لحسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن، على توجيه رسالة دعم واطمئنان للكابتن القدير حسن شحاتة، بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم.

تمنى التوأم حسن، الشفاء العاجل للكابتن الكبير حسن شحاتة، أحد أبرز الرموز في تاريخ الكرة المصرية.

وجاءت رسالة الشقيقين حسن بعد الإعلان عن خضوع المعلم لعملية جراحية صباح اليوم، مؤكدين في بيان رسمي دعمهم الكامل وتقديرهم لمسيرة شحاتة، متمنين له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا إلى حياته الطبيعية.

وأعلن اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك خضوع حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها لجراحة فى الوقت الحالى، متمنين له الشفاء العاجل.

وكتبت الصفحة الرسمية: "يخضع الآن الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها لجراحة نسأل الله العلي القدير أن تكلل بالنجاح، ويكتب له الشفاء العاجل ويعود لنا ولكل أحبابه وجماهيره في أتم الصحة والعافية".

وحقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 وتعادل في 16 وخسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام 2011.