شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبدأ معسكره فى الإسماعيلية لتجهيز الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي معسكرًا مغلقًا في مدينة الإسماعيلية بدءًا من غد الثلاثاء 22 يوليو وحتى 28 من الشهر ذاته، تحت قيادة مديره الفني حمزة الجمل، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد 2025/2026.

يأتي هذا المعسكر استكمالا لمرحلة الإعداد التي انطلقت في الإسكندرية خلال الأسابيع الماضية، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مدى استيعابهم لخطط اللعب قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

ويركز حمزة الجمل خلال المعسكر على تجربة الصفقات الجديدة التي ضمها النادي مؤخرًا، بهدف دمجهم سريعًا داخل الفريق ومنحهم فرص الاحتكاك في الأجواء التنافسية.

ونجح إنبي في التعاقد مع خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقود تمتد لخمسة مواسم، وهم: سيد سعيد من العبور، الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد جولدي من النجوم، مهندي بكري من مصر المقاصة، وأحمد كفتة من كهرباء الإسماعيلية.

وجاءت هذه الصفقات بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، بالتنسيق مع إبراهيم محمد عضو اللجنة الفنية، لتعويض رحيل الثنائي أوفا ومصطفى دويدار إلى صفوف البنك الأهلي، وتدعيم مراكز الفريق بعناصر شابة قادرة على التطور وتحقيق الإضافة.

وتواصل إدارة النادي البترولي سياستها في التعاقد مع مواهب من الدرجات الأدنى، في إطار فلسفة تهدف إلى الاعتمامد على اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسة على أعلى مستوى، وهو ما أثمر في السابق عن بروز أسماء مميزة مثل مصطفى شلبي، جون إيبوكا، أوفا، الذين تألقوا بقميص الفريق وتم تسويقهم بنجاح.

وفى سياق مختلف حسم مسئولو إنبى موقف أحمد "كالوشا" مدافع الفريق خاصة بعد العروض التى تلقاها خلال الساعات الماضية، حيث أغلق النادي الباب أمام رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متمسكًا باستمراره ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل نادي إنبي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كالوشا لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة، مشددًا على أن الإدارة لا تفكر فى التفريط في خدمات اللاعب خلال هذه المرحلة.

وأوضح المصدر أن العروض التي وصلت للنادي خلال الفترة الماضية من أجل ضم كالوشا لم تكن على المستوى المادي الذي يُرضي طموحات إدارة إنبي، وهو ما دفع النادي لرفضها جميعًا، مع التأكيد على أن اللاعب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.