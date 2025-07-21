شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد محمد عادل "دولا" لصفوف فريق الكرة الطائرة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الزمالك عن تجديد تعاقد محمد عادل "دولا" لاعب فريق الكرة الطائرة للقلعة البيضاء لمدة موسمين قادمين لاستكمال مسيرته في ميت عقبة.

ونشرت صفحة صالات الزمالك الرسمية على إنستجرام صورة للاعب وسط تعليق: القصة مستمرة.. لاعبنا محمد عادل يجدد تعاقده مع طائرة الملكي لمدة موسمين.

فيما وقع الثنائي محمد مصطفى "لعبة" ورضا هيكل نجوم الزمالك السابقين للكرة الطائرة عقود الانضمام في حتا الإماراتي بداية من الموسم الجديد، بعدما لم يتوصل هيكل لاتفاق للعودة إلى القلعة البيضاء.

رضا هيكل خاض مؤخرا تجربة احتراف فى كان الفرنسى واشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا.

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

ويطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم وعدم المشاركة الأفريقية، تحقيق بطولة وحيدة وهى البطولة العربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى.