شكرا لقرائتكم خبر عن ميلود حمدى مدرب الإسماعيلى يسافر للجزائر لظروف أسرية طارئة ويعود بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، إلى الجزائر لظروف أسرية طارئة، ليغيب عن قيادة الفريق أمام دكرنس الودية التى جمعتهما اليوم استعدادا للموسم الجديد.

وغاب ميلود حمدى عن المباراة الودية، بعد الحصول على إذن والسفر إلى الجزائر لظروف أسرية طارئة يعود بعد 3 أيام لقيادة معسكر الفريق المقرر لها الأربعاء فى الإسكندرية.

وقرر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين إجازة 24 ساعة بعد مباراة دكرنس الودية اليوم، على أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق بالإسكندرية الأربعاء المقبل لمدة 10 أيام، يتخلله 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويغيب عن الإسماعيلى فى ودية دكرنس كل من عبد الكريم مصطفى الذى بدأ الجرى حول الملعب بعد التعافى من إصابة التهاب وتر إكيليس، وخالد النبريصى الذى يخوض برنامجا تأهيليا بعد كسر الترقوة، ومحمد حسن الذى يخوض برنامجا تأهيليا للتعافى من قطع وتر إكيليس.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، سبورتنج الجمعة 25 يوليو الجارى، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

مباريات الإسماعيلى الودية

وخاض فريق الإسماعيلى مباراتين وديتين الأولى كانت أمام فايد بهدفين مقابل هدف، كما فاز فى الثانية على فريق الحسينية بهدفين نظيفين، جاء هدفى الدراويش في المباراة عن طريق نادر فرج ومروان حمدى، في المباراة التي شهدت دفع الجزائرى ميلود حمدى بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى تطبيق طرق فنية وتكتيكية استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد.

ونجح مسئولو الإسماعيلى في التجديد لكل من عبد الله جمال لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لمدة موسمين، وأحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم، بعدما انتهى تعاقدهم مع النادى بنهاية الموسم الماضى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في الظهور بشكل قوى فى الموسم الجديد على الرغم من وجود لاعبين شباب وناشئين في القائمة، بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا بعد انتهاء تعاقدهم مع النادى والذى يأتي في مقدمتهم عماد حمدى وكمال السيد اللذان وقعا لمودرن سبورت، وعبد الله السعيد الذى انتقل إلى الجونة، ومحمد بيومى الذى انتقل إلى حرس الحدود.