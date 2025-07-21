شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الملعب التونسى بثلاثية نظيفة وديا والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي الودية، بتقدم الفريق الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي تجمعهما على هامش معسكر الأهلي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات اللعب، وافتتح محمد شريف التسجيل بعدما أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد استقبال تمريرة من الجبهة اليمنى من طاهر محمد ولمسها بيسراه لتعبر أعلى حارس الملعب.

وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق محمد شريف أيضا في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة المرتدة من يد حارس الملعب التونسي، ووضعها على يسار الحارس.

وأهدر الملعب التونسي فرصة هدف محقق بعد هجمة خطيرة للسيد المالكي في الدقيقة 29 من الجبهة اليمنى ومر من ياسين مرعي ولعبها عرضية مرت بأمان من أمام الجميع بما فيهم مهاجم الملعب.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات في الدقيقة 32 بنزول حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومصطفى العش بدلا من محمد شريف وياسين مرعي وياسر إبراهيم.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعد استقبال عرضية متقنة من طاهر محمد من الجبهة اليسرى، وسددها بن شرقي ببراعة على يمين الحارس، واستمرت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد علي بن رمضان، أفشة، كريم فؤاد

الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زيه الأساسي أمام نظيره فريق الملعب التونسي، خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم.

وعُقد اجتماع تنسيقي بين الجهاز الإداري في كلا الناديين اليوم، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى زيًّا باللون الأزرق الفاتح، فيما يرتدي فريق الملعب التونسي زيًّا باللون الأسود بالكامل.

ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد لانتقاله لسيراميكا ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.