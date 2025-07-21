طواف فرنسا: بوغاتشار مستعد "للقتال مع فينغيغارد" من أجل اللقب

الرياص - اسماء السيد - مونبلييه (فرنسا) : أعلن السلوفيني تادي بوغاتشار الإثنين أنه يركز تماما على "الأيام الستة المتبقية" من النسخة الـ112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، مؤكدا استعداده لخوض كل كيلومتر مع غريمه اللدود الدنماركي يوناس فينغيغارد سعيا للفوز بلقبه الرابع.

وبدلا من الاكتفاء بابتعاده بفارق 4.13 دقائق في صدارة ترتيب الطواف عن أقرب مطارديه فينغيغارد الثاني، أصر بوغاتشار على أن تركيزه منصبّ على حسم اللقب ولا شيء سواه على الإطلاق في الأيام الستة المتبقية.

في يوم الراحة الثاني من الطواف الشاق الذي يستغرق 21 يوما لمسافة 3400 كلم حول فرنسا، بدا بوغاتشار أكثر نضجا من الشاب البالغ من العمر 20 عاما والذي فاز بأول ألقابه الثلاثة في عام 2020.

وقال دراج فريق الإمارات البالغ من العمر 26 عاما "تتعلم كل أسبوع، وكل يوم في هذا السباق ضرورة الحفاظ على التركيز".

وأضاف "هذه مشاركتي السادسة في طواف فرنسا. أفتقد القميص الأبيض (لأفضل دراج تحت 26 عاما)، كما تعلمون، لكنني كبرت وأصبحت أكثر نضجا".

وأوضح السلوفيني أنه نضج أيضا في النسخة الحالية لطواف فرنسا، وقال عن الأسبوع الأول الذي بدا فيه متوترا بعض الشيء في بعض الأحيان "لم يكن أحد يحب تلك المراحل في بداية طواف فرنسا، كانت مُرهقة للأعصاب، لكن عليك التركيز".

ودخل بوغاتشار الأسبوع الثاني من طواف فرنسا والذي شمل مراحل في جبال البيرينيه، في المركز الثاني خلف الإيرلندي بن هيلي الذي فاجأ الجميع بصدارته للسباق، لكنه فاز بمرحلتين من المراحل الثلاث الجبلية الصعبة، متقدما بفارق أربع دقائق وثلاث عشرة ثانية على غريمه اللدود دراج فرق فيسما فينعيعارد، وبفارق سبع دقائق و53 ثانية على دراج ريد بول الألماني فلوريان ليبوفيتس الثالث.

قال "أنا أستمتع بطواف فرنسا الآن".

"مستعد للقتال"

وعندما سُئل عن خططه لطواف إسبانيا أو ما إذا كان يُفضل قضاء عطلة، قال حامل اللقب إن الشيء الوحيد الذي كان متأكدا منه هو بذل قصارى جهده في الأسبوع الأخير من طواف فرنسا.

وأكد بوغاتشار أن "بعض الدراجين يخططون لقضاء عطلهم، أما أنا فلا. أفكر في الأيام الستة المتبقية. لم أقرر بعد بشأن المشاركة في طواف إسبانيا (لا فويلتا في آب/أغسطس). لن أخطط لأي شيء إلا بعد طواف فرنسا".

مع استعداد الكوكبة للانطلاق نحو جبال الألب الثلاثاء، أكد بوغاتشار استعداده أيضا لهجوم شرس لفينغيغارد.

وقال "ستكون المنافسة صعبة. نحن مستعدون للمنافسة. مع الجميع، وخاصة يوناس، رأينا مدى قوته".

وأضاف "هناك ثلاثة جبال حيث كان أسرع مني فيها سابقا، لكن الأمر لا يتعلق بالأسماء، بل كان ذلك دائما بسبب ظروف السباق"، متذكرا كيف كاد الدنماركي أن يحرمه من اللقب في عام 2021، وحقق اللقب في عامي 2022 و2023 بينما حل بوغاتشار وصيفا.

وتابع "لا أسعى الى الثأر، أريد فقط تقديم أداء أفضل. أنا واثق من نفسي، لكنني أعلم أن يوناس قادر على ذلك أيضا. أحتاج إلى تناول الطعام والنوم جيدا، وآمل أن يستمر هذا المزاج الجيد".