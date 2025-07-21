شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان من بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

ما زال حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت، ضمن اهتمامات مسئولي الزمالك، رغم رفض النادى البترولي الاستغناء عن اللاعب، والذى يمتد عقده مع ناديه.

حمدان يغيب عن مباراة فريقه الودية

وغاب حمدان عن المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام حرس الحدود استعدادا للدورى الجديد، حيث فضل سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، عدم مشاركة حامد حمدان فى المباراة، بعد غيابه عن مران أمس السبت، لذلك لم يشارك أمام الحرس فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى.

الزمالك يتمسك بضم حامد حمدان

وكشف مصدر بالزمالك أن المفاوضات مع حمدان مستمرة ومع بتروجت، في ظل تمسك اللاعب باللعب للفريق الأبيض، ورغم رفض بتروجت رحيل حمدان إلا أن الزمالك لن يتخلى عن اللاعب، وسيواصل المفاوضات لضمه لصفوف الفريق.

وكان جون إدوارد، المدير الرياضى فى الزمالك، قد عقد جلسة مع مسئولى بتروجت بعدما واصل الزمالك التمسك بضم اللاعب، على الرغم من رفض بتروجت، إلا أن اللاعب وشقيقه أبديا الموافقة على الرحيل للزمالك وتمسكا بتحقيق الحلم.

وعرض جون إدوارد 25 مليون جنيه ولاعبين من الناشئين مقابل حامد حمدان فى الجلسة التى استمرت أكثر من 4 ساعات، إلا أن هذا العرض لم توافق عليه إدارة بتروجت وتمسكت بالمقابل المادى، رافضة دخول أى لاعب فى الصفقة بعد رفض سيد عيد التعاقد مع لاعبين من الزمالك.

وكتب حامد حمدان، عبر خاصية الاستورى بموقع "إنستجرام": "مساء الخير، أما بعد: عموما الإنسان يمر بضغوطات نفسية مما يؤدى للعزلة وضيق الخاطر..الحمد لله".

بتروجت يرفض رحيل اللاعبين

وأصدر مسئولو نادى بتروجت، قرارا حاسما بالتمسك بكل اللاعبين الأساسيين فى الفريق بالموسم الجديد ورفضت التخلى عن أى لاعب يحتاجه سيد عيد المدير الفنى للفريق فى الموسم المقبل.

وتلقى نادى بتروجت عروضا لأكثر من لاعب فى الفترة الحالية والتى يأتى فى مقدمتهم الفلسطينى حامد حمدان وتوفيق محمد وهادى رياض، لذلك تم رفض العروض والتمسك باستمرار اللاعبين.