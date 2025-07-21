شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال قائمة الأجانب يدفع الأهلي للتفاوض مع أحمد حسن كوكا لخلافة وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

تسبب اكتمال قائمة الأجانب في النادي الاهلي في تفكير مسئولي المارد الأحمر في التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي لخلافة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي اقترب من الرحيل للدوري الأمريكي.



وتضم بسبب قائمة الأجانب في الاهلي خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.



أحمد حسن كوكا، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل يبدأ مشواره الاحترافي في سن صغير.

ويري مسئولي الاهلي أن كوكا هو الحل الامثل للخروج من أزمة رحيل وسام أبو علي خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء



وكان كوكا، قد انضم لصفوف لوهافر، في يناير الماضي، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، في صفقة انتقال حر، حتي نهاية موسم 2024-2025.

وشارك كوكا، في 16 مباراة في الموسم الماضي مع لوهافر، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

وبدأ أحمد حسن كوكا - البالغ من العمر 32 عامًا - مشواره الكروي في صفوف ناشئي الأهلي، قبل أن يخوض احترافية في القارة الأوروبية مع أندية ريو آفي وسبورتنج براجا (البرتغال)، وأوليمبياكوس اليوناني وكونيا سبور وآلانيا سبور وبيندكسبور.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس



ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد لانتقاله لسيراميكا مصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.