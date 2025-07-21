شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من شد السمانة فى معسكر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ حسين الشحات نجم النادي الاهلي تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من شد عضلة السمانة الذي تعرض له في التدريبات الأخيرة، وسوف يتسبب في غيابه عن ودية الأهلي مع الملعب التونسي في الثامنة مساء اليوم الاثنين.

واستقر الإسبانى خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للنادى الأهلى، على الدفع بأكبر عدد من لاعبيه فى أولى تجاربه الودية في معسكره التحضيري المقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية، عندما يلتقي فريق الملعب التونسي مساء اليوم في مباراة تقام على شوطين، ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في خوض أكثر من احتكاك لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويسعى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في اللقاء الودي اليوم من أجل تجهيز كل اللاعبين ومنح الفرصة لبعض العناصر التي ينوي تقييم مستواها وتحديد مصيرها من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو الرحيل في الصيف الجاري، اذا رأى أنه من الأفضل خروجها من حسابات الجهاز الفني بشكل نهائي.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

تضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب مصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.