شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تُسلم كرة الدورى لأندية القسمين الثانى والثالث استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة على صرف 5 كرات لأندية القسم الثانى ( أ و ب )، والقسم الثالث بإجمالى 276 ناديا استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

وطالب اتحاد الكرة مندوبى الأندية والمناطق بالحضور لمقر الاتحاد واستلام الكرات، فى الفترة من 20 أغسطس حتى أول سبتمبر المقبلين.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته، بما يحقق مصلحة جميع الأندية، ويضمن سلامة عناصر اللعبة.