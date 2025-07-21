السوبر السعودي: الهلال يعتذر عن عدم المشاركة بسبب إرهاق لاعبيه

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : اعتذر نادي الهلال عن عدم المشاركة في الكأس السوبر السعودية لكرة القدم المقررة في آب/أغسطس في هونغ كونغ، بسبب ارهاق لاعبيه وعدم حصولهم على إجازة كافية، عقب موسم طويل ختمه بالوصول إلى ربع نهائي مونديال الأندية في كرة القدم في الولايات المتحدة.

وقال نادي العاصمة في بيان الإثنين "اتخذت شركة نادي الهلال قرار الاعتذار عن عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025/2026".

بدوره، أعلن الاتحاد السعودي تلقيه بيان اعتذار الهلال ومباشرته "اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة".

وفنّد الهلال المسببات التي أفضت إلى الاعتذار معتبرا ان قرعة السوبر التي أجريت في 19 حزيران/يونيو الماضي "أقيمت بعد يوم واحد من أول مباراة خاضها الهلال في دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني (1 1) والتي واصل بعدها ممثل الوطن مشاركته المشرّفة بالتأهل إلى دور الـ16، ثم التأهل إلى دور الثمانية الذي أقيم في تاريخ 4 تموز/يوليو واضطر بعدها الفريق إلى المكوث في مدينة أورلاندو ثلاثة أيام لظروف الطيران، مما أدى إلى تقلّص فترة إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يومًا في حالة الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي، و 21 يوما في حالة المشاركة".

وحقق الهلال انجازا لافتا في مونديال الاندية بصيغته الموسعة، بعد تغلبه على مانشستر سيتي الإنكليزي 4 3 بعد التمديد في دور الـ16، قبل أن ينحني أمام فلوميننسي البرازيلي 1 2 في ربع النهائي.

واعتبر وصيف الدوري السعودي ان هذا الأمر "يخالف ما نصّت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون (28) يومًا كحد أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كافة عقود اللاعبين المحترفين".

وأشارت تقارير صحافية محلية ان الاتحاد السعودي يتجه لمخاطبة الأهلي جدة، بطل آسيا وخامس الدوري الماضي، ليكون بديلا عن الهلال في السوبر وينضم إلى أندية الاتحاد بطل الدوري والنصر ثالث الدوري والقادسية وصيف كأس الملك.

وأضاف الهلال ان "الظروف الاستثنائية" التي مرّ بها "جعلت بداية إجازة اللاعبين السنوية تصادف بداية فترة التحضيرات الصيفية للأندية الأخرى المنافسة، حيث اضطر الفريق إلى تأجيل بداية التحضيرات للموسم الجديد؛ مما زاد من نسبة عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة".

وتطرق "الزعيم" إلى "المؤشرات البدنية والعضلية لعدد من اللاعبين، حيث أظهرت إنهاكا وجهدا بالغا بعد موسم رياضي منصرم امتد عاما وأسبوع، بعد أن شاركوا مع المنتخبات الوطنية عقب نهاية الموسم دون توقف، إلى أن شاركوا في كأس العالم للأندية، مما يزيد من خطورة حدوث إصابات متعدّدة؛ ولذا فإن منفعة الاعتذار عن المشاركة لا تقتصر على النادي فحسب، بل وكذلك المنتخب السعودي الذي يتأهب لمعسكر خلال شهر تشرين الاول/أكتوبر المقبل تحضيرا لملحق التأهل إلى كأس العالم بمشاركة عدد من لاعبي الهلال".

ومنذ اعتماد الصيغة الحالية للكأس السوبر عام 2022، أقيمت البطولة مرة واحدة خارج السعودية وذلك عام 2023 في أبوظبي، لكنها أقيمت ثلاث مرات خارج البلاد بصيغتها السابقة المكونة من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، وكانت لندن المضيفة أعوام 2015 و2016 و2018.