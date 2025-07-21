الأهلي ينعي شقيق طارق قنديل عضو مجلس الإدارة

"أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، المهندس عبد الحميد قنديل، شقيق الأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون..

محمد يوسف

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