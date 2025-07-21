شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 16 يوماً من غلق باب القيد الصيفي.. 9 صفقات للأهلي و5 للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

16 يوماً فقط تفصلنا عن انتهاء موسم الانتقالات الصيفية، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، تمهيداً لبداية الموسم الجديد، والذي ينطلق في الثامن من أغسطس المقبل أيضاً، بشكل جديد ومنافسة قوية، حيث تسابق أندية الدوري الزمن لحسم الصفقات الصيفية استعداداً للموسم القادم، وفى مقدمتها الأهلي والزمالك.

صفقات الأهلي

وصلت صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية حتى الآن (صيف 2025) 9 صفقات وهي كالتالي:

ـ محمود حسن تريزيجيه ..انتقال من نادي طرابزون التركي

ـ محمد علي بن رمضان .. انتقال من نادي فرينكفاروزي المجري

ـ أحمد رمضان بيكهام.. انتقال من نادي سيراميكا

ـ أليو ديانج .. عائد للفريق بعد انتهاء أعارته لنادي الخلود السعودي

ـ محمد أحمد سيحا انتقال من المقاولون العرب

ـ أحمد مصطفي زيزو .. صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك

ـ محمد شريف.. صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي

ـ ياسين مرعي.. انتقال من نادي فاركو

ـ محمد شكري.. انتقال من نادي سيراميكا

صفقات الزمالك

الزمالك أعلن رسمياً ضم 5 صفقات وهم:

ـ الحارس المهدي سليمان

ـ الأنجولي شيكو بانزا

ـ أحمد شريف

ـ عمرو ناصر

ـ الفلسطيني آدم كايد

وحسم الزمالك صفقة عبد الحميد معالى بعد الاتفاق على القيمة المالية وكذلك مدة التعاقد، حيث تم الاتفاق على انضمام عبد الحميد معالى لمدة 4 مواسم مقابل 500 ألف دولار.

وينتظر الزمالك الإعلان عن باقى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو الصيف فى مختلف المراكز، حيث يتبقى الإعلان عن 3 صفقات أخرى وهم كل من، المغربى عبد الحميد معالى، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل.