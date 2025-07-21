شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ودية الأهلي والملعب بتوقيت مصر وتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الملعب التونسي فى أولى المباريات الودية التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية، استعداداً للموسم الجديد.

تنطلق المباراة فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت تونس، ويسعى الجهاز الفني لاستغلالها بشكل مناسب ضمن تحضيرات المرحلة القادمة.

وكان الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو ، قد رفع الحمل البدني للاعبين، في إطار الاهتمام بالنواحي البدنية إلى جانب التدريبات التخصصية وفقا للبرنامج التدريبي.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بـ النادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد للانتقال لسيراميكا مصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.