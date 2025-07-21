شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه إيران فى بطولة بيروت الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة السلة رجال منتخب إيران اليوم، الإثنين، فى مستهل مبارياته ببطولة بيروت الدولية الودية والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري فى لبنان، استعدادًا لمنافسات الأفروباسكت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب إيران فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب السلة ببطولة بيروت الدولية

وتضم قائمة مصر في البطولة كلا من، عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف أبو شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبدالناصر، محمد طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، وياسين نصر.

الجهاز الفنى لمنتخب السلة

ويرأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني كلا من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، وعلي موسى استشفاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا، ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.