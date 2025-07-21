شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عدي الدباغ المرشح لخلافة وسام أبو علي في الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

دخل الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي دائرة اهتمامات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه فى الصيف الجاري، لتعويض رحيل مواطنه وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي، بعد التوصل لاتفاق على بيعه لنادي كولومبوس الأمريكي في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب فى تعويضه بلاعب سوبر.

عدي الدباغ من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، لاسيما أنه لاعب أساسي فى منتخب فلسطين ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، بخلاف أنه سيتم قيد اللاعب كلاعب محلي، ولن يكلف النادي مكاناً فى قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي.

عدي الدباغ، المولود في 3 ديسمبر 1998، يعد واحدًا من أبرز المواهب الفلسطينية في السنوات الأخيرة، ويمتلك تجربة كروية لافتة في عدة دوريات عربية وأوروبية.

البداية كانت مع نادي هلال القدس، حيث لمع اسمه محليًا.

في 2019، انتقل إلى السالمية الكويتي، ثم سرعان ما انضم إلى القادسية.

لعب معارًا لـ اليرموك في موسم 2020-2021، قبل أن ينضم إلى العربي الكويتي.

شهد عام 2021 نقلة كبيرة في مسيرته، حين انتقل إلى أروكا البرتغالي، أحد أندية الدوري البرتغالي الممتاز، وقدم مستويات جيدة استمرت لموسمين.

وواصل تجربته الأوروبية بالانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي.

من ظهوره الأول مع فريق هلال القدس في الدوري الممتاز بالضفة الغربية بعمر 16 عامًا، إلى مشاركته في نسختين من بطولة كأس آسيا، حيث سجل ثاني هدف لفلسطين في تاريخ البطولة القارية، كانت رحلته مليئة بالإثارة بالفعل.

وأصبحت هذه الرحلة أكثر جنونًا في أواخر أغسطس 2021، عندما شارك كبديل مع فريق أروكا البرتغالي في مباراة بالدوري ضد بورتو، ليصبح أول لاعب فلسطيني المولد يشارك في دوري أوروبي كبير.

بالنسبة لعدي الدباغ، الذي يحلم باللعب يومًا ما في الدوري الإنجليزي الممتاز وقيادة فلسطين إلى كأس العالم، تُعد كرة القدم وسيلة لتحقيق السلام الداخلي في هذه الأوقات العصيبة.

وقال: "نحاول أن نساعد بعضنا البعض بقدر ما نستطيع، لكن الأمر ليس سهلاً، خاصة في ظل الوضع السيئ الذي تمر به بلدنا.

نحاول الابتعاد عن وسائل الإعلام وعدم مشاهدة الأخبار حتى نتمكن من التركيز، لكنه أمر ليس بالهيّن."

"أن تمثل بلدك يعني الكثير بالنسبة لنا. إنه أمر رائع أن نثبت للجميع أن فلسطين فريق تنافسي ولديها لاعبون جيدون.

"لقد غيرت كرة القدم حياتي. غيرتها للأفضل وأعطتني معنى للحياة. لقد منحتني طريقًا لحياة أفضل لي ولعائلتي."

الدباغ، البالغ من العمر 26 عامًا، يتميز بالقدرة على اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة، وقد عاد مؤخرًا إلى نادي شارلروا البلجيكي، عقب انتهاء فترة إعارته مع أبردين الإسكتلندي، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال الموسم الماضي.