شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه "باندرما سبور" ودياً فى معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، على مواجهة فريق "باندرما سبور" التركي ودياً مساء اليوم في إطار معسكر تركيا.

ويخوض بيراميدز معسكره التحضيري في مدينة "أزميت" التركية القريبة من اسطنبول والذي يمتد حتى يوم 29 يوليو الجاري، ويتخلله 3 مباريات ودية تحضيرية.

وتقام المباراة الودية فى السادسة مساء اليوم باستاد "اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت والذي يبعد عن عن فندق إقامة البعثة حوالى 30 دقيقة.

ومن المقرر أن يجرب المدير الفني لاعبي الفريق من خلال خوض اللقاء بتشكيلين مختلفين خلال الشوطين للاطمئنان على جميع أفراد المجموعة.

محمود جاد يعود لحسابات بيراميدز

في سياق آخر، عاد محمود جاد حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى لحسابات نادى بيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الفريق السماوى فى تدعيم مركز حراسة المرمى، وكان جاد أبرز الأسماء المرشحة.

وأدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد لتجديد تعاقده مع النادي إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة صباح السبت الماضى، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.