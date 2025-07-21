شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف مريم الهضيبى ويوسف عبد العزيز لاعبي تنس الطاولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الثنائى يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبى لاعبا منتخب تنس الطاولة بحفل زفافهما أمس في جو عائلى ضم الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

كان الثنائى مريم الهضيبى ويوسف عبد العزيز احتفلا بالخطوبة خلال شهر ديسمبر الماضى، حتى أعلنا زفافهما أمس.



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معلومات عن مريم الهضيبى

مريم الهضيبي تأهلت إلى أولمبياد باريس 2024 فى تنس الطاولة بعد فوزهما بذهبية البطولة الأفريقية للفرق بتونس، حاصلة على لقب العديد من البطولات الدولية منها ذهبية فردى السيدات فى البطولة الأفريقية 2021 ، ذهبية فرق السيدات فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 كإنجاز تاريخي لأول مره في تاريخ سيدات تنس الطاولة المصرية؛ 3 ميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الافريقية 2024، ذهبية فرق السيدات، ذهبية زوجي السيدات وذهبية الزوجى المختلط.

وكان يوسف عبد العزيز احترف في ألمانيا من 2013 حتى 2020 ، ثم انتقل لأحد أندية إسبانيا.



زفاف مريم ويوسف

مشوار يوسف عبد العزيز فى تنس الطاولة

يذكر أن يوسف عبد العزيز توج مع منتخب الطاولة بـ 5 ألقاب أفريقية ، فى مختلف السباقات سواء الفردية أو الزوجية أو الفرق ، بالاضافة إلى احتلال المركز الخامس فى بطولات العالم تحت 18 سنة ، كما سبق و حقق برونزية العالم تحت 16 سنة ، و توج بذهبية بطولة أفريقيا للرجال عام 2019 ، وكذلك فضية بطولة لوكسمبورج.



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مريم الهضيبى ويوسف عبد العزيز فى قائمة أفضل 20 ثنائيا

ودخل الثنائي المصري مريم الهضيبي ويوسف عبدالعزيز قائمة أفضل 20 ثنائيًا في التصنيف العالمي للزوجي المختلط، بعدما تقدما 5 مراكز دفعة واحدة ليحتلا المركز الـ18 عالميًا، وفقًا للتصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لتنس الطاولة مايو الماضى.



وجاء هذا التقدم بعد المستوى القوي الذي قدّمه الثنائي المصري في بطولة العالم التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو، ونجحا خلالها في الوصول إلى دور الـ16 واحتلال المركز التاسع على العالم.