شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لإعلان تولى موريس القيادة الفنية لرجال اليد رسميا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادي الزمالك لإعلان تعيين الفرنسى فرانك موريس مديرا فنيا لفريق كرة اليد للرجال بالموسم الجديد رسميا، خلفا لـ فرناندو باربيتو، بعدما وصل الأول الساعات الماضية إلى القاهرة .

جاء التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل للصورة مجدداً، بعد فشل المفاوضات مع باسم السبكى الذى جدد تعاقده مع الترجى التونسى.

وجاء ذلك أيضا فى ظل قرار مجلس إدارة نادى سموحة تجديد الثقة فى حسين زكى للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

وكان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق وسط تمسك نادي سموحة باستمراره.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج، كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويجيد يوسف عمرو اللعب فى مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

فيما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد راضى لاعب كرة اليد السابق بالأهلى وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

كما أن عمر الفولى لاعب الزمالك الذى لم يتم الإعلان عن تجديده حتى الأن من قبل الزمالك مطمعا للأهلى الذى فتح مفاوضات مع اللاعب من قبل نهاية الموسم الماضى .

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع عبد الرحمن محمود الخياط، لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء قادما من الأهلي.

ووقّع عبد الرحمن محمود الخياط على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب جلسة جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.