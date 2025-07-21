شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الملعب التونسي ودياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة للاعبين، استعداداً لخوض مباراة الملعب التونسي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي في تونس، من المقرر أن تعقد المحاضرة فى الثالثة عصراً، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية، ويستمر حتى 26 يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين، في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الاهلى في معسكر تونس

ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد للانتقال لسيراميكا ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.