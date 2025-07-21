شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يودع أحمد ربيع ويعلن انتقاله لنادي الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ودع الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، تمهيداً لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد غيابه عن معسكر الفريق المقام حالياً بالإٍسكندرية استعداداً للموسم الجديد.

ونشر حساب البنك الأهلي صورة اللاعب وعلق: "بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته القادمة مع نادي الزمالك".



البنك الأهلي يودع احمد ربيع

ويلتحق مصطفى شلبي ، الوافد الجديد إلى البنك الأهلي، بمعسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، خلال ساعات، وذلك بعدما وقع عقود انتقاله إلى ناديه الجديد لمدة 3 مواسم، بعد جلسة عقدها أمس مع مسئولي النادي تم خلالها توقيع العقود والاتفاق على الأمور المادية.



مصطفى شلبي واشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي



مصطفى شلبي ووكيل اعماله واشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي

وفي المقابل، نجح نادي الزمالك فى الحصول على توقيع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موافقة ناديه، والتحق ربيع بمعسكر الزمالك المقام حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد.



احمد ربيع

البنك الأهلى يخسر من المقاولون

خسر البنك الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، في المباراة الودية التي أقيمت أمس بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي برنامجاً مكثفاً من التدريبات للاعبي الفريق، خلال معسكر الإسكندرية، المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

ويؤدي لاعبو البنك الأهلي تدريباتهم على فترتين، حيث يخوض اللاعبون تدريبات صباحية وأخرى مسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية في المرحلة الثانية من الإعداد والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 6 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.