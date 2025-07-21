شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحدد شروطه للموافقة على رحيل أسامة فيصل فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، عن موقف النادي من الموافقة على رحيل أسامة فيصل مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد انتقال أحمد ربيع لاعب وسط الفريق إلى الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

وكان أسامة فيصل، قد دخل في مفاوضات قوية مع النادي الأهلي في بداية الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يتراجع مسؤولو النادي الأحمر عن إتمام الصفقة بعد ضم محمد شريف عقب انتهاء تعاقده مع الخليج السعودي.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن البنك الأهلي أغلق باب الرحيل أمام أسامة فيصل في الميركاتو الصيفي الجاري، نظراً لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعب، مضيفاً أن النادي يقبل برحيل اللاعب في حالة واحدة فقط وهي وجود عرض مادي كبير لا يمكن رفضه.

من ناحية أخرى، وقع مصطفى شلبي لاعب وسط نادي الزمالك، على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وذلك في حضور أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

واتفق مصطفى شلبي على جدولة مستحقاته مع الزمالك، بعد توصله إلى اتفاق مع البنك الأهلي للانتقال إليه، ضمن صفقة انضمام أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى الزمالك.

وغاب أحمد ربيع عن معسكر البنك الأهلي المقام حاليا بمدينة الإسكندرية، بإذن من الجهاز الفني للفريق، وذلك لإتمام انتقاله إلى الزمالك.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 6 لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.