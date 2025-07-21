شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف المصري في شباك الصفاقسي بأولى وديات معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، فيديو لهدف عمرو سعداوي لاعب الفريق في شباك الصفاقسي التونسي، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

تفاصيل المباراة

جاءت المباراة حماسية للغاية واستغلها التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري في الدفع بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الصفاقسي بهدف سجله الأوغندي موتيابا في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس عصام ثروت ، فيما تعادل للمصري عمرو سعداوي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة البديل كريم بامبو والذي شارك بديلًا لصلاح محسن الذي تعرض للإصابة ، وشهد هذا الشوط فرصتين خطيرتين للمصري من تسديدتين لمحمد مخلوف ولكن العارضة كان لها رأيًا أخر.

وفي الشوط الثاني دفع الكوكي بتشكيل مغاير لتشكيل الشوط الأول وشهد هذا الشوط إهدار ميدو جابر لانفراد تام بالمرمى في الدقائق الأخيرة والتي شهدت كذلك تصدي العارضة لتسديدة الناشئ حسام حسن بعيدة المدى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في تجربة قوية لأبناء بورسعيد.

مثل المصري في الشوط الاول كل من : عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي ، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن. ، وشهد هذا الشوط الدفع بكريم بامبو بديلًا لزميله صلاح محسن في الدقيقة الثانية والأربعين.

فيما مثل أبناء الباسلة في الشوط الثاني كل من : محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي ، أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي مصطفى أبوالخير، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي ، فيما لعب الثلاثي ميدو جابر ، حسين فيصل ، زياد فرج كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو، وشهد هذا الشوط الدفع بالثنائي أحمد القرموطي والناشئ حسام حسن بدلًا من كريم بامبو وزياد فرج وذلك في الدقيقة الثامنة والثلاثين من الشوط الثاني.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث واجه المصري نظيره الصفاقسي أمس الأحد، كما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.