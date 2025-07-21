شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الملعب التونسى الليلة فى أولى تجاربه الودية بمعسكر طبرقة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي أولى تجاربه الودية فى معسكره التحضيري المقام حالياً فى مدينة طبرقة التونسية، عندما يلتقي الملعب التونسي فى الثامنة مساء اليوم، ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني فى خوض أكثر من تجربة لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويبحث خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في اللقاء الودي اليوم، من أجل تجهيز كل اللاعبين، ومنح الفرصة لبعض العناصر التي ينوي تقييم مستواها وتحديد مصيرها من البقاء فى صفوف الفريق الأحمر أو الرحيل فى الصيف الجاري، إذا رأى أنه من الأفضل خروجها من حسابات الجهاز الفني بشكل نهائي.