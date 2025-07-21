شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن عرض لرحيل أحمد فتوح فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث نادي الزمالك ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن عرض مناسب لرحيل اللاعب أحمد فتوح ، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، ويفتح النادي الباب أمام كافة العروض، سواء كانت محلية أو خارجية، بهدف إنهاء التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية، لا سيما أن فتوح يرتبط بعقد حتى 30 يونيو 2027، ما يعني تبقي موسمين إضافيين في عقده مع نادي الزمالك.

تأتي هذه الرغبة من جانب إدارة الزمالك نتيجة تكرار الأزمات المتعلقة باللاعب في الفترة الأخيرة، وآخرها تغيب أحمد فتوح عن معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026، بداعي ظروف عائلية، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، وهو ما أثار الجدل والغضب داخل أروقة النادي وبين جماهيره، ليقرر جون إدوارد، المدير الرياضي بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وبناءً على المستجدات الأخيرة، قررت الإدارة الفنية والرياضية لنادي الزمالك بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد، وبالتنسيق مع الجهاز الإداري، السعي العاجل لتسويق اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع تفضيل أي عرض جاد يحقق مصلحة النادي فنيًا وإداريًا، سواء كان عرضًا محليًا أو خارجيًا، إعارة أو بيعًا نهائيًا.

جاء ظهور أحمد فتوح في حفل الساحل الشمالي ليعيد إلى الأذهان الحادثة التي قام بها اللاعب العام الماضي، وقبل سنة تقريباً، بالتحديد في يوم 11 أغسطس 2024، عندما صدم أحمد فتوح أحد الأشخاص عن طريق الخطأ بالطريق الساحلي (مطروح) بالعلمين، ما أدى إلى وفاة الضحية فورًا في مكان الحادث، ليتم التحفظ على فتوح والسيارة الخاصة به، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة، وبعدها وجه لـ فتوح تهمة تعاطي المواد المخدرة، حيث أثبتت التحريات أن اللاعب قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك اصطدام المجني عليه وتسبب فى قتله خطأ.

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

ويرتبط أحمد فتوح بعقد مع الزمالك يمتد لموسمين، حيث ينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك في 30 يونيو 2027.

إجمالاً شارك أحمد فتوح مع نادي الزمالك في 179 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 17 آخرين لزملائه بالفريق، وتوج فتوح مع الزمالك بـ 6 ألقاب جاءت كالتالي: بطولتين دوري عام، 3 بطولات كأس مصر، ولقب واحد بكأس الكونفدرالية الأفريقية.