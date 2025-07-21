شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتواصل مع شركة الملابس لإرسال شحنة جديدة للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع شركة الملابس العالمية التي ترعى المنتخبات الوطنية لإرسال شحنة جديدة من الملابس في ظل الارتباطات الكثيرة للمنتخبات خلال الفترة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر الأول تصفيات كأس العالم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل المشاركة في كاس الأمم الأفريقية في ديسمبر بينما يستعد منتخب مصر الثانى لكأس العرب، ومنتخبى مصر مواليد 2005 و2008 لكأس العالم للشباب والناشئين هذا العام، ومنتخبى 2007 و2009 للإرتباطات المقبلة والخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

واستقر حلمى طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانى على خوض المباراتين الوديتين في شهر سبتمبر يومى 6 و9 من الشهر ذاته استعدادا لكأس العرب.

وخاطب اتحاد الكرة بعض المنتخبات على رأسها قطر والكويت وسوريا، وتلقى موافقة من سوريا على إقامة المباراتين، إلا أنه لم يتم تأكد إقامتهما بشكل رسمي.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد السورى على مواجهة الفراعنة في سبتمبر المقبل، على أن يتم الترتيب لإقامة مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، الذى يشارك فى بطولة كأس العرب بقطر فى ديسمبر المقبل بقيادة حلمى طولان، أنه لا يوجد حالياً أسماء مرشحة للانضمام للفريق، وأكد حلمى طولان المدير الفنى والمتحدث باسم المنتخب المشارك فى بطولة كأس العرب أن ترديد أسماء لاعبين في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، ولم يتطرق الجهاز الفني في هذه المرحلة لمناقشات من هذا النوع، مضيفا أن الأمر سابق لأوانه، وأن جميع الأندية تخضع لفترة راحة سلبية، وبالتالي فإن فترات متابعة اللاعبين ستبدأ مع انطلاق مسابقة الدوري للموسم 25- 26.