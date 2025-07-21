شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الـvar للحكام الجدد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم، الاثنين، معسكر جديد لتدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR ، بحضور أوسكار رويز رئيس اللجنة ومندوب من المجلس التشريعي الدولى لكرة القدم Ifab.



واختُتم مؤخرا بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).



وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.



وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

ويستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا ال45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.