شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث تسويق ثلاثي الفريق الأجنبي قبل نهاية القيد الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي المصري تسويق ثلاثي الفريق الأجنبي، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خروجهم من حسابات النادي البورسعيد في الموسم المقبل.

نبيل الكوكي يستبعد ثلاثي المصري من رحلة تونس

واستبعد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، ثلاثي الفريق الأجنبي، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، من رحلة تونس لإعداد الفريق، بعد خروجهم من حساباته الفنية، بالإضافة إلى قرار الإدارة باستبعاد محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لعدم تجديد تعاقده مع النادي.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث واجه المصري نظيره الصفاقسي أمس الأحد، كما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.