الامارات | النمر: كوزمين لن يجري تغييرات كبيرة في قائمة المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الوطني في كرة القدم، عبدالمجيد النمر، إنه لا يتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في قائمة المنتخب الوطني المرتقبة، التي يُتوقع أن يُعلنها مدرب المنتخب، الروماني أولاريو كوزمين، تمهيداً لخوض مباراتيه المرتقبتين أمام كل من عُمان وقطر في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأكد النمر لـ«الإمارات اليوم» أن القائمة الحالية للمنتخب تُعد الأفضل، وأنه في حال وُجدت تغييرات، فلن تتعدى 5 إلى 10%، واصفاً المنتخب بأنه مكتمل الصفوف حالياً.

وأشار إلى أن كوزمين يعرف جيداً جميع لاعبي الدوري الإماراتي، ما يُسهّل عليه عملية اختيار اللاعبين الـ11 في التشكيلة الأساسية، وكذلك البدلاء، مشدداً على أن المدرب الروماني سيعتمد في اختياراته على العناصر الأكثر جاهزية، وأنه سيستقر بنسبة 90% على العناصر الحالية ضمن القائمة المرتقبة.

وأضاف النمر: «الجهاز الفني بالتأكيد سيُعد المنتخب بصورة جيدة للمباراتين المرتقبتين، كما أن المدرب كوزمين يعرف إمكانات اللاعبين، وهناك متابعة دقيقة وحثيثة على أعلى مستوى، كما أنه ظل أيضاً يتابع المنتخب القطري، سواء في التصفيات أو خلال فترة الإعداد الأخيرة».

وأشار النمر، الذي سبق له تدريب فرق محلية عدة كان آخرها خورفكان، إلى أن المدرب كوزمين أعاد العناصر التي تم استبعادها من المنتخب في الفترة الماضية، خصوصاً لاعبي الوصل علي صالح، والشارقة ماجد حسن، واستجاب بذلك لمطالبات الشارع الرياضي في هذا الخصوص، معتبراً أن هناك قناعة بنسبة 90% بالعناصر الموجودة حالياً في المنتخب، مشدداً على أنه من المستحيل أن تكون هناك قناعة بنسبة 100% باللاعبين الموجودين في المنتخب.

ووصف النمر جدول مباريات الملحق بأنه غير منصف، ليس من ناحية البلد المستضيف، وإنما بخصوص فترة الراحة، كون المنتخب سيلعب يومي 11 و14 أكتوبر المقبل أمام كل من عُمان وقطر توالياً.

وأردف: «جدول المباريات أعطى الأفضلية في فترة الراحة لمنتخبات أخرى، في الوقت الذي كان يجب أن تكون فيه فترة الراحة متكافئة بين جميع المنتخبات، خصوصاً أن هذه المباريات تقود إلى التأهل إلى كأس العالم».

وتابع النمر: «ثقتي كبيرة بقدرة الجهازين الفني والإداري واللاعبين على التأقلم مع الوضع القائم، خصوصاً فيما يتعلق بعدم تكافؤ فترة الراحة في جدول المباريات».

وشدد النمر على أهمية عدم التعويل على النتائج الأخيرة للمنتخب أمام المنتخب القطري، خصوصاً في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما فاز عليه «الأبيض» ذهاباً وإياباً بنتيجتي 3-1 و5-0، واصفاً المباراة المرتقبة أمام المنتخب القطري يوم 14 أكتوبر المقبل بأنها مفصلية وحاسمة، وتُعد بمثابة نهائي كؤوس، وكذلك الحال في مباراة المنتخب أمام عُمان.

من جانب آخر، يستعد المنتخب لخوض معسكر خارجي في النمسا، في إطار تحضيراته المكثفة لخوض مباراتيه في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، وينتظر أن يخوض «الأبيض» أكثر من مباراة ودية، وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية اللاعبين من جميع الجوانب.

عبدالمجيد النمر:

• معرفة كوزمين باللاعبين تسهل عملية اختيار القائمة التي ستخوض الملحق.

• جدول المباريات غير منصف.. ويجب ألا ننظر إلى النتائج الماضية أمام قطر.