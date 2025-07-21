الامارات | «خورفكان للمعاقين» يتقلد برونزية أندية «غرب آسيا» لسلة الكراسي المتحركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق فريق خورفكان للمعاقين برونزية بطولة «أجيال الغد» لأندية غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أسدل الستار على نسختها التاسعة، أول من أمس، في صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 10 أندية ومنتخبات من مختلف أنحاء المنطقة.

وتُعد برونزية الأردن الإنجاز الخارجي الأول لفريق خورفكان لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وجاءت بعد أداء مميز، بدأه الفريق في دور المجموعات بالفوز على منتخب عُمان بنتيجة (65-43)، ثم تغلّب في الجولة الثانية على فريق المستقبل الفلسطيني بنتيجة (60-43)، وتبعها بفوز ثالث على الاتحاد البحريني بنتيجة (58-40).

وتأهل خورفكان للدور نصف النهائي، لكنه خسر أمام أصحاب الأرض فريق أجيال الغد الأردني، قبل أن يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي انتهت بفوزه على منتخب سلطنة عُمان بنتيجة (20-0).

وشهد اليوم الختامي تتويج نادي الكويت الكويتي للمعاقين بلقب البطولة للعام الثاني توالياً، بعد فوزه في المباراة النهائية على أجيال الغد الأردني بنتيجة (74-35).

وأكد قائد فريق خورفكان لكرة السلة على الكراسي المتحركة، جاسم الناعور، في تصريحات صحافية، أن هذا الإنجاز الأول على مستوى المشاركات الخارجية يُمثّل دافعاً كبيراً للمرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، خصوصاً بعد تتويج الفريق مؤخراً بلقب الدوري المحلي للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن المشاركات الخارجية تعزز من خبرات اللاعبين الفنية والذهنية.

وأشاد الناعور بجهود مجلس الشارقة الرياضي في توفير متطلبات المشاركة، وتقديم كل أشكال الدعم، والحرص على وجود فريق السلة في مثل هذه البطولات النوعية.

• «الكويت» الكويتي نال اللقب بفوزه في النهائي على أجيال الغد الأردني.