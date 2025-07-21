الامارات | منتخب الرجبي يغادر إلى أوغندا لمواجهة ناميبيا في تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة المنتخب الوطني للرجبي، فئة 15 لاعباً، اليوم، متوجهة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، لمواجهة منتخب ناميبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، حيث تجمع المباراة التي تقام السبت المقبل، بين وصيف آسيا ووصيف إفريقيا، والفائز منهما يلعب في ملحق التصفيات النهائية الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من الثامن إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخب بلجيكا خامس أوروبا، وثاني أميركا الشمالية.

وتترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد، فوزية فريدون، وتضم 23 لاعباً، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني، ومعه أربعة مدربين مساعدين والجهاز الطبي، وإداري البعثة، نزار مهران.

من جهته، أكد أمين عام الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد، محمد سلطان الزعابي، حرص على سفر البعثة مبكراً، وإقامة معسكر هناك للتعود على الأجواء، وضمان تركيز اللاعبين في التدريبات حتى التدريب الرئيس في ملعب المباراة، وأن المنتخب لم يتوقف عن التدريبات منذ الفوز على منتخب سريلانكا، والحصول على مقعد الوصافة بعد هونغ كونغ الذي تأهل مباشرة إلى المونديال.

وأشار إلى أن الطموحات كبيرة في العبور إلى التصفيات الأخيرة في دبي، ورغم أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا لهذه المرحلة من التصفيات، إلا أن الجميع لديه الرغبة والحماسة لمواصلة المسيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ الرجبي الإماراتي، ولعل التقدم في التصنيف الدولي للمركز 40 يرفع من سقف الطموحات، ويحفز اللاعبين لمزيد من الانتصارات.