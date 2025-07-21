الامارات | 10 ميداليات حصاد منتخب الإمارات للجامعات في بطولة العالم للقوة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد منتخب الإمارات للجامعات للقوة البدنية 10 ميداليات، خلال مشاركته في بطولة العالم للقوة البدنية للجامعات، التي أُقيمت في مدينة إسطنبول بتركيا، خلال الفترة من 16 إلى 20 الجاري، وذلك بواقع خمس ميداليات ذهبية، منها أربع ذهبيات للاعب خليفة محمد في فئة 59 كيلوغراماً، إضافة إلى ذهبية للاعب جون أندوس في فئة 105 كيلوغرامات، الذي نال أيضاً ميدالية فضية في الوزن نفسه ضمن منافسات «البنش برس».

كما حصد اللاعب محمد الدميني أربع ميداليات فضية في وزن 59 كيلوغراماً أيضاً.

ونجح اللاعب جون أندوس في تحطيم الرقم القياسي في فئة 105 كيلوغرامات ضمن منافسات «السكوات»، إذ كان الرقم السابق يبلغ 302.5 كيلوغرام، فيما سجّل جون رقماً جديداً بلغ 318 كيلوغراماً.

من جهته، بارك الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالرحيم المري، هذا الحصاد المميز الذي حققه اللاعبون، مؤكداً أنه يُجسّد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها رياضة القوة البدنية في دولة الإمارات، تزامناً مع اكتشاف عدد من اللاعبين الموهوبين.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة ودعم اللاعبين المميزين لضمان مشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة، مثمّناً التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات للجامعات واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.