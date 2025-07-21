شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حرس الحدود يهزم الأهلى بثنائية ويتوج بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 2009 نجح فريق حرس الحدود فى التتويج بكأس السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بهدفين دون رد باستاد الكلية الحربية، ليحصد حرس الحدود أول ألقابه فى البطولة ويوقف مسيرة الأهلى بأربعة ألقاب على التوالى.

وكانت هذه البطولة هى الثانية فى تاريخ حرس الحدود بعد الفوز بكأس مصر موسم 2008 / 2009، في الوقت ذاته خسر الأهلي أول بطولة في عهد المدير الفنى حسام البدرى الذى تولى قيادة الفريق الأحمر وقتها خلفا للبرتغالى مانويل جوزيه.

تقدم فريق حرس الحدود مبكرا عن طريق مهاجمه أحمد مكى فى الدقيقة الثالثة من المباراة، وضاعف أحمد عبد الغنى النتيجة فى الدقيقة 57.

وفى الدقيقة 36 طرد الحكم أحمد السيد كابتن الأهلى لتعمده ضرب لاعب فريق حرس الحدود أحمد عيد عبد الملك ويكمل الأهلى المباراة بعشرة لاعبين ليفشل في احراز اللقب.

بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من "مارتيني كاميني وإسلام الشاطر وهاني سعيد وأحمد عاصم " عبد الرحمن محيي ق 61 " ومحمد مكي وعبد السلام نجاح ومحمد الهردة " أحمد كمال ق 65 " ومحمد حليم وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكي " أحمد سعيد أوكا ق 46 " وأحمد عبد الغني .

فيما بدأ الاهلى المباراة بتشكيل مكون من أمير عبد الحميد وأحمد علي وأحمد السيد ومحمد سمير وسيد معوض " جيلبرتو ق 61 " وأحمد فتحي وحسام عاشور والمعتز إينو " عبد الله فاروق ق 67 " ومحمد أبو تريكة ومحمد طلعت وهاني العجيزي " مصطفى شبيطة ق 45 " .

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.