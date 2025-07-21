شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحى: اعتزالى التحكيم ليست له علاقة بقرار أوسكار.. ومنظومة التحكيم هى الأضعف والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الصباحي الحكم الدولي أن قرار الاعتزال الذي اتخذه ليست له علاقة بقرار أوسكار بعدم استمرار أصحاب الـ45 عاما، مؤكدا أن قرار الاعتزال من أصعب القرارات، وراض عن مشواره التحكيمى الذى دام لمدة 21 سنة.

وقال الصباحي، في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم: "منظمومة التحكيم هى الأضعف والحكم هو من يحمى نفسه، واعتزال مجموعة كبيرة من الحكام سيؤثر بالسلب، وخاصة أن الموسم المقبل سيكون صعبا".

وأضاف: "أوسكار لديه خبرة كبيرة وقرار اعتزال الحكام أصحاب الـ45 ليس قراره، وهناك بعض العناصر المصرية هى السبب في هذا القرار".

وتابع: "رفضت التواجد في لجنة الحكام، لأننى لن أضيف للجنة في الوقت الحالى، و(لهجة) بعض المسئولين تتغير عندما يتولون منصبا في لجنة الحكام، رغم أنهم كانوا بيهاجموا الحكام قبل المنصب".

واختتم: "والدتى سبب اختياري مجال التحكيم، وأخطأت في عدد من المباريات، وأحمد عيد عبد الملك من أصعب اللاعبين اللى تعاملت معاهم وكثير الاعتراض".