شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مرعى: صفقة مصطفى شلبى "جملى" ورحيله كان مطلبا مشتركا والبنك تمسك بخدماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مرعى وكيل اللاعب مصطفى شلبى، أن صفقة مصطفى شلبى "جملى" أدارها اللواء أشرف نصار رئيس البنك الأهلى، بشكل رائع، وأعطى اللاعب حقه وقدره ليكون إضافة كبيرة للنادى وطارق مصطفى مهتم بها بشكل كبير.

وقال سيد مرعى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "مصطفى شلبى من خلال كلام المدربين هو من أفضل الأجنحة فى مصر، ووجوده مع طارق مصطفى الذى يطور اللاعبين بشكل كبير أبرزهم أسامة فيصل الذى يقدم أفضل مواسمه".

وأضاف وكيل اللاعبين: "مصطفى شلبى رغم إمكانياته الكبيرة لكن لم تتوافق مع الزمالك ولم يكن هناك توفيق مع الأبيض، ولكنه قادر على تقديم أكبر مواسمه مع البنك الأهلى، وأعتقد أن الموسم الماضى لم يكن موفقا مع الزمالك".

وتابع: "قرار رحيل مصطفى شلبى من الزمالك جاء بشكل توافقى من مصطفى شلبى وإدارة الزمالك، والبنك الأهلى حصل على خدماته بسبب اقتناعه بخدماته".

واستطرد: "مصطفى شلبى وقع موسمين مع البنك الأهلى، ولم يكن هناك أى نادٍ آخر يطلبه، ومن بداية المفاوضات البنك الأهلى مصر على اللاعب واللاعب متمسك بالبنك الأهلى".

واختتم: "طول ما فيه جمهور لن تتم صفقة بشكل مباشر من الأهلى إلى الزمالك أو العكس، ولكن إحنا فى عصر احتراف ولا بد أن يكون الأمر عاديا، ولكن الجماهير لن ترضى بهذه الصفقات".