اخبار الرياضه

الفدائى أحدث الصفقات.. الزمالك يرحب بالفلسطينى آدم كايد

0 نشر
0 تبليغ

الفدائى أحدث الصفقات.. الزمالك يرحب بالفلسطينى آدم كايد

شكرا لقرائتكم خبر عن الفدائى أحدث الصفقات.. الزمالك يرحب بالفلسطينى آدم كايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 20 يوليو 2025 11:25 م

رحب نادى الزمالك بالفلسطينى آدم كايد لاعب بريدا الهولندي السابق، والذى تم إعلان التعاقد معه رسميا فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو للاعب مع أغنية فى الخلفية: "على صدرى فى خطين بالدم مروين بيغنوا لأخواتي .. وأهلي في فلسطين".

كما يردد اللاعب الحملة التى رافقت الفيديو عبر الصفحة: "من أرض العزة إلى ميت عقبة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا