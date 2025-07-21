شكرا لقرائتكم خبر عن الفدائى أحدث الصفقات.. الزمالك يرحب بالفلسطينى آدم كايد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 11:25 م

رحب نادى الزمالك بالفلسطينى آدم كايد لاعب بريدا الهولندي السابق، والذى تم إعلان التعاقد معه رسميا فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو للاعب مع أغنية فى الخلفية: "على صدرى فى خطين بالدم مروين بيغنوا لأخواتي .. وأهلي في فلسطين".

كما يردد اللاعب الحملة التى رافقت الفيديو عبر الصفحة: "من أرض العزة إلى ميت عقبة