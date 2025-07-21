تعرف على آخر تطورات أزمة حامد حمدان مع بتروجت بسبب الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - ما زالت أزمة الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، مستمرة داخل الفريق البترولى، بعدما غاب اللاعب اليوم عن المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام حرس الحدود استعدادا للدورى الجديد.

وفضل سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت عدم مشاركة حامد حمدان فى المباراة، بعد غيابه عن مران أمس السبت، لذلك لم يشارك أمام الحرس فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى.



ونستعرض فى هذا التقرير آخر تطورات أزمة حامد حمدان..

البداية مع العروض لحامد حمدان

تلقى الفلسطينى حامد حمدان العديد من العروض للتعاقد معه، وذلك بعد تألقه فى الموسم الماضى مع بتروجت، وكان أحد أسباب قوة الفريق، لذلك تريد الأندية التعاقد معه.

ودخل كل من البنك الأهلى والمصرى والزمالك فى صراع من أجل الظفر بخدمان اللاعب فى الموسم المقبل، قبل أن يرسل نادى قطر القطرى عرضا رسميا لإدارة بتروجت لمعرفة طلباتهم من أجل التخلى عن حامد حمدان.

رد حاسم من بتروجت

أصدر مسئولو نادى بتروجت، قرارا حاسما بالتمسك بكل اللاعبين الأساسيين فى الفريق بالموسم الجديد ورفضت التخلى عن أى لاعب يحتاجه سيد عيد المدير الفنى للفريق فى الموسم المقبل.

وتلقى نادى بتروجت عروضا لأكثر من لاعب فى الفترة الحالية والتى يأتى فى مقدمتهم الفلسطينى حامد حمدان وتوفيق محمد وهادى رياض، لذلك تم رفض العروض والتمسك باستمرار اللاعبين.

جلسة جون إدوارد مع بتروجت

واصل الزمالك التمسك بضم اللاعب على الرغم من رفض بتروجت، إلا أن اللاعب وشقيقه أبديا الموافقة على الرحيل إلى الزمالك وتمسكا بتحقيق الحلم، ليقوم جون إدوارد بطلب عقد جلسة مع إدارة بتروجت من أجل ضم اللاعب.

وتوقف عرض جون إدوارد عند 25 مليون جنيه ولاعبين من الناشئين فى مقابل حامد حمدان فى الجلسة التى استمرت أكثر من 4 ساعات، إلا أن هذا العرض لم توافق عليه إدارة بتروجت وتمسكت بالمقابل المادى رافضة دخول أى لاعب فى الصفقة بعد رفض سيد عيد التعاقد مع لاعبين من الزمالك.

غياب حامد حمدان من التدريب ويواصل رسائله

غاب حامد حمدان عن تدريب بتروجت أمس السبت، لمروره بحالة نفسية سيئة ليقرر سيد عيد عدم إشراكه فى مباراة حرس الحدود الودية التى لعبت اليوم، بسبب انشغال اللاعب وعدم تركيزه مع دراسة توقيع عقوبة عليه.

وواصل حامد حمدان الضغط على إدارة بتروجت، مستخدما وسائل التواصل فى كتابة بعض الرسائل، حيث كتب: "اليقين هو أن تعلم أن الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل"، ثم اتبعها بـ"ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى"، فى رسائل موجهة للسماح له بالرحيل.